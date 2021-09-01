ترك: فرض المسارات ديكتاتورية





قطع رئيس تنسقية شرق السودان سيد محمد الأمين ترك أن الحكومة الانتقالية لن تفرض رأيها بالمسار لجهة أنهم ليسو جزءاً من الحل وأعتبر ان فرضه يعد ديكتاتورية وجدد رفضه له ، وأنتقد ترك خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر حزب الأمة جناح مبارك الفاضل أمس عدم اهتمام الحكومة بالسلام والاقتصاد ، وقال إنها ترغب بتنفيذه ولا تعلم مناخ البحر الأحمر والبارجة واقفة وأن الحكومة لا تعلم شيئاً عن قطوعات الكهرباء، وهاجم لجنة ازالة التمكين واصفا ما يحدث الآن بالتشفي وأضاف هناك أنباء عن اعتقال معاوية البرير وهو أمر مؤسف و خطير وأكد ان البلاد ستعيش أزمة اقتصادية ووسم الحكومة التي تقوم بالقبض والاعتقالات بأنها موهومة ، وطالب بتشكيل لجنة ازالة التمكين من كفاءات بعيد عن الاحزاب ورأى أن مطالبة ولايتي نهر النيل والشمالية بالحكم الذاتي أنها من افرازات الحكومة الانتقالية ، وقال ترك عندما اتحدث عن الجيش يقولون أنني كوز وحليف للعسكر ، وسخر من الاصوات التي تطالب بابعاد الجيش لجهة أنهم أسقطوا النظام السابق ، وانتقد ما وصفها بغطرسة المدنيين ولفت إلى وجود انشقاقات بالحرية والتغيير وجزم بأن الشعب تضرر منهم أكثر من المكون العسكري وأكد أن هناك شلة حاكمة ولايوجد حكم بالبلاد، وتابع ” عندما نتحدث يتم تهديدنا بالقبض والقبض خطر على تنظيماتهم وزاد” وبمجالسهم يقولون نبعد ترك من قيادة الشرق ومن الذي نصبني قائد” وأستدرك وهؤلاء الذين تسقلوا السلطة بحاجة لدورات تدريبية من الكونغرس الامريكي، ومن جهته قطع رئيس حزب الامة مبارك الفاضل بأن البلاد تعيش أزمة سياسية واقتصادية وصفها بالخانقة ، وأنتقد عدم اهتمام الحكومة بالانتاج الزراعي، ودعا لقيام استقطاب وطني ينهي حالة الاصطفاف الحادة بين اليمين واليسار وطالب بالغاء مسار الشرق وتشكيل مفوضية الانتخابات من قبل المكون العسكري لأنه من سلم المدنيين السلطة بجانب حل لجنة ازالة التمكين ومحاكمة رموز النظام السابق وتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية والمحكمة الدستورية .

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة