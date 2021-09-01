الفنانة المصرية سمية الخشاب تثير الجدل بطلب “غريب” حول إنجاب الأطفال





أثارت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن طالبت بـ”رخصة وامتحان” لإنجاب الأطفال.

وعلى حسابها في “تويتر”، قالت سمية الخشاب: “أنا بطالب برخصه وامتحان للإنجاب”.

وأضافت: “يعني قبل ما الأزواج يخلفوا..يروحوا يطلعوا الرخصة دي، فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا أو لا؟ هل هما “mentally stable” (مستقرون عقليا)؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط في الامتحان يعملوله “therapy” (علاج نفسي) وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الأطفال معاهم”.

هذا ما أثار ردة فعل من متابعيها، حيث علق أحدهم قائلا: “بصي يا سمية يا حبيبتي..كلامك دا صح وغلط في نفس الوقت..غلط من ناحية مفيش حاجه اسكها تديني رخصه علشان أخلف..أنت مين أنت علشان تقول اخلف ولا لا.. وصح من ناحية إنه لازم يكون الأهل مؤهلين يربوا أولادهم ويبقول نشئ كويس للمجتمع علشان نخلص من الأشكال الغلط اللي بنشوفها دي”.

وقال آخر: “أولا يا أستاذة سمية الرخصة اللي حضرتك بتقولي عليها لا تتعلق في أمور الزواج او الإنجاب..لو الاتنين بيحبوا بعض فى سبيل انه يراضوا اللي خلقنا ثق تماما إنه العلاقة ناجحة..بس للأسف إنه كتير من العلاقات بعاد عن الله سبحانه وتعالى لأن الزوج قبل ما يتقي زوجته حيتقي الله”.

في حين وافقها البعض الآخر على كلامها، وقال: “أتفق 100 %”، وأضاف آخر: “متخلفوش غير لما يكون عندكم الوعي الكافي، ازاي تربوهم،، حقيقي أعظم انجاز ممكن يعمله الإنسان في حياته انه لو اتجوز يكون على قدر مسؤولية تربية الأطفال اللي هيجيبهم للدنيا لأنه عظيم جدا انك تصنع انسان سوي في وسط ضغوطات و صراعات الزمن ده..برافو عليكي”.

روسيا اليوم