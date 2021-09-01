القوى الثورية ترفض رد والي الجزيرة





أعلنت القوى الثورية الحية بولاية الجزيرة رفضها القاطع لرد والي الجزيرة على المذكرة التي دفعت بها أواخر الاسبوع الماضي ، في وقت تمسكت فيه بسحب الثقة من الوالي التي رأت انه لا يمثل الثورة واهدافها ، وتعهدت امس في مؤتمر صحفي بالتمسك بمبادئ الثورة وحقوق الشهداء والجرحى عقب الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها بشارع النيل بودمدنى امام مباني حكومة الجزيرة ، ولفتت مروة حسين عن تحالف قوى الثورة الى ان رد الوالي تجاهل اعفاء مدير مكتبه وغيرها من النقاط التي تضمنتها المذكرة ، فيما أكدت نضال مكي عضو تجمع تنسيقية ثوار ودمدني على ضرورة اصلاح قوى الحرية والتغيير بالجزيرة التي اعتبرها عاجزة عن العبور بالولاية من خلال اعادة وتدوير فلول النظام الباند، واستنكر مجموعة البلاغات التي وصفها بالكيدية في مواجهة الثوار بنيابة المعلوماتية ، وشدد على ضرورة وقف التدهور الاقتصادي الذي تشهده الولاية مما انعكس سلباً على معاش الناس .

مدنى: مزمل صديق

صحيفة الجريدة