ولاية الجزيرة تشترط استخراج بطاقة التأمين الصحي لإنجاز «38» معاملة حكومية





أعلنت سلطات ولاية الجزيرة، تفعيل قرار يقضي بربط «38» مُعاملة مُصنّفة على أنها غير حيوية باستخراج بطاقة التأمين الصحي.

وقالت المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، نادية أحمد التهامي، في فعالية برئاسة التأمين الصحي، إنّ القرار يهدف إلى تحقيق التغطية الشاملة للتأمين الصحي، وتعهدت بتسخير كافة إمكانيات الوزارة لتنفيذ القرار.

ويعاني عددٌ كبيرٌ من السودانيين من وجودهم خارج مظلات التأمين الصحي.

صحيفة الصيحة