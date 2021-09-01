كباشي وتاور يلتقيان وفد قبيلة الحوازمة





إلتقى عضوا مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشى والدكتورصديق تاور كل على حده، بالقصر الجمهورى الأربعاء ، وفد قبيلة الحوازمة، بولاية جنوب كردفان. واطلعا خلال اللقاء على أجندة مؤتمر عموم الحوازمة للتعايش السلمي والسلم الإجتماعي، المزمع عقده خلال الفترة المقبلة. وأمن عضوا مجلس السيادة، على أهمية القضايا التى يتناولها المؤتمر، وأكدا دعمهما له، بإعتبار أن التحديات التى يزمع المؤتمر مناقشتها ووضع المعالجات لها تمثل أحد هموم حكومة الفترة الإنتقالية. وأوضح العميد شرطة ابراهيم فرج الله مركز، نائب رئيس الوفد والمتحدث الرسمى بإسمه، فى تصريح صحفي أن الوفد عقد لقاءً تفاكريا مثمرا، مع كل من عضوي مجلس السيادة، شرح خلاله الاسباب الداعية لقيام المؤتمر، والقضايا التى ينتظر ان يعالجها إلى جانب شرح هموم اهل ولاية جنوب كردفان عموما . واشار المتحدث الرسمى باسم الوفد وفق (سونا) ، إلى أن فكرة المؤتمر ترتكز على ترسيخ مبادئ التعايش السلمي وتمتين السلم الإجتماعي بين مكونات ولاية جنوب كردفان، موضحا ان الفكرة جاءت نتيجة مشاورات واسعة مع مكونات قبيلة الحوازمة، مشيرا إلى ان حضور الوفد للخرطوم يهدف للتبشير بالمؤتمر. ونوه إلى ان الوفد سيواصل لقاءاته مع جميع الأطراف ذات الصلة بما فى ذلك أبناء الحوازمة بولاية الخرطوم، واشار الى إن من بين اهداف المؤتمر، إصلاح أوضاع الإدارة الأهلية من خلال تقويتها ودعمها بإعتبارها خط الدفاع الأول عن التعايش المشترك والسلم الإجتماعى، وأضاف أن المؤتمر بصدد دراسة الظواهر السلبية والتفلتات من بعض الأفراد وتقديم المعالجات لها . وأشار العميد شرطة ابراهيم فرج الله مركز، إلى أن المؤتمر سيركز على معالجة قضية الصراع بين الرعاة والمزارعين إلى جانب قضايا أخرى تتضمن قضايا الشباب والمرأة وإشراك الحوازمة فى كل مراحل السلام الجارية بالولاية، بإعتبارهم مكون أصيل من مكوناتها. وقال انهم سيقدمون الدعوة إلى نظار كردفان الكبرى وعموم النظار فى السودان للمساهمة في معالجة المشاكل الدائرة في المنطقة الشرقية بالولاية. وعبر المتحدث باسم الوفد عن تقدير الوفد لعضوي مجلس السيادة لمواقفهم الداعمة والمشجعة لقيام المؤتمر.

الخرطوم ( كوش نيوز)