الدفعة الثانية من لقاح كوورنا تصل جنوب السودان





تسلمت حكومة جنوب السودان الثلاثاء، الشحنة الثانية من لقاح كورونا – استرازينيكا – “59520” جرعة من مرفق العالمي كوفاكس. وقال مسؤولي الصحة إن اللقاحات تبرع بها الحكومة الفرنسية سيتم توزيعها اعتبارا من اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر إلى جميع أرجاء البلاد. في حديثها لدى استقبال الشحنة الثانية من اللقاح في مطار جوبا الدولي يوم الثلاثاء ، أشادت وزيرة الصحة ، إليزابيث أشوي ، بالحكومة الفرنسية وشركاء القطاع الصحي في جنوب السودان للتبرع. وقالت: “أود أن أرحب بوصول هذه اللقاحات الضرورية لوقف الجائحة وقد أصبح توزيع هذه الكميات الكبيرة من لقاح استرازينيكا ، ممكنا من خلال التبرع الإنساني من الحكومة الفرنسية إلى GAVI ومرفق COVAX لجمهورية جنوب السودان”. ويعتبر هذه هي الشحنة الثانية من لقاحات من مرفق كوفاكس إلى جنوب السودان والتي تلقت في أبريل 132000 جرعة. من جهته قال نائب السفير الفرنسي لدى جنوب السودان شافير فيريجوس رينارد: وفق راديو تمازج “اليوم ، فرنسا ، سعيدة جدا بتقديم ما يقرب من 60.000 جرعة من اللقاح إلى جنوب السودان من خلال مرفق كوفاكس ، لمواصلة حملة التطعيم”. وتابع: “أريد أن أشير إلى أنه سيتم قريبا تسليم 60 ألف جرعة أخرى تبرعت بها السويد”. كما حث السفير الفرنسي ، حكومة جنوب السودان وشركائها على توعية المجتمعات بأهمية أخذ اللقاح. وقال الممثل القطري لمنظمة الصحة العالمية في جنوب السودان ، الدكتور فابيان ندينزاكو ، إن اللقاحات ستساعد في مكافحة الوباء في البلاد، قائلاً: “أود أن أرحب بوصول هذه اللقاحات إلى جنوب السودان، وهي ضرورية وتساهم في مكافحة كورونا في هذا البلد”. وقالت ممثلة القطرية لمنظمة اليونيسف ، الدكتورة حميدة لاسيكو ، إن المنظمة ستشجع التعليم المستمر لأطفال المدارس مع التركيز على تطعيم جميع المعلمين .

الخرطوم (كوش نيوز)