الطاهر حجر يطلع على التحديات التي تواجه سائقي التاكسي بالخرطوم





اطلع عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذ الطاهر أبوبكر حجر على مجمل التحديات التي تواجه قطاع سائقي مركبات “التاكسي” بولاية الخرطوم. وأمن خلال لقائه بالقصر الجمهوري الأربعاء وفد اللجنة التسييرية لنقابة سائقي مركبات “التاكسي” بولاية الخرطوم على ضرورة معالجة قضايا سائقي مركبات “التاكسي” بالولاية، وتحديث القطاع بإعتباره يمثل الوجه والمظهر الحضاري لعاصمة البلاد. وأوضح رئيس اللجنة، السيد البارودي سيف الدين على دينار، وفق (سونا) أن عضو مجلس السيادة، وعد بمتابعة قضايا أصحاب مركبات التاكسي مع الجهات ذات الصلة وإيجاد الحلول اللازمة له. وأعرب رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة لسائقي مركبات “التاكسي” عن شكر وتقدير الوفد لعضو مجلس السيادة لتفهمه وإهتمامه بقضايا القطاع.

الخرطوم (كوش نيوز)