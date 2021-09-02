البرهان وقادة التغيير يتّفقون على رؤية مشتركة لـ”وحدة الصف”





اتّفق رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقادة تحالف الحُرية والتّغيير، على رؤية مشتركة حول وحدة الصف السوداني للتصدِّي لقضايا الوطن وتحقيق إجماع وطني يحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني.

والتقى البرهان أمس، وفد تحالف وحدة الحرية والتغيير برئاسة رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، وتطرّق اللقاء لبرامج وخُطط التحالُف للمرحلة الحالية والمقبلة.

وقال برمة في تصريح صحفي، إنّ اللقاء كان فُرصة لتبادُل الأفكار حول الأوضاع العامة في البلاد ومَعاش الناس وقضايا التحالف، مشيراً إلى أنه تمّ التوصل لرؤية مشتركة حول وحدة الصف السوداني للتصدي لقضايا الوطن وتحقيق إجماع وطني يُحقِّق تطلُّعات وآمال الشعب السوداني.

وأوضح برمة أن اللقاء، تناول الوضع الراهن في البلاد، وأمّن على أهمية العمل المشترك والعمل على القيام بزيارات الى الولايات للوقوف على مشاكل المواطنين وتلمس احتياجاتهم، وأضاف أن اللقاء أكد أيضاَ على ضرورة التّوحُّد من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية واستكمال مهامها وصولاً للانتخابات الحرة والنزيهة التي تُمكِّن الشعب من اختيار مَن يحكمه.

صحيفة الصيحة