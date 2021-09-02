حميدتي: قضية أبيي تهم جميع السودانيين





أكّد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اهتمامه ومساندته لقضية أبيي، بوصفها قضية تهم جميع السودانيين.

وأشار خلال لقائه، وفد لجنة إشرافية أبيي- جانب السودان برئاسة اللواء مهندس محمد علوي كوكو مخير، بحضور نظارات قبيلة المسيرية أمس، إلى أهمية تضافر الجهود السياسية والشعبية لاستقرار المنطقة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال رئيس الإشرافية اللواء محمد علوي كوكو، إنّ الوفد بمشاركة النظار الثلاثة لقبيلة المسيرية (العجايرة – الفلايتة والمسيرية الزرق)، ناقش القضايا السياسية والأمنية والتنموية والإدارية الخاصّة بمنطقة أبيي، وأكد تطابق الرؤى بين النائب الأول والوفد حول الملفات المطروحة في اللقاء، وأشار إلى أنّ دقلو دعا الى توحد الجهود لدفع قضية المنطقة للأمام.

ووصف كوكو، قضية أبيي بالقومية والأمنية المهمة لكل السودانيين، وثمّن الاهتمام والتفهُّم الذي وجده الوفد من النائب الأول، بجانب دعمه الكبير لأجل الوصول إلى حلٍّ بشأن القضية المُمتدة.

صحيفة الصيحة