الحرية والتغيير : انتهاء توسعة المجلس المركزي خلال أيام





كَشف عضو المجلس المركزي لقِوى الحرية والتغيير معتز صالح، عن انتهاء خطوات توسعة المجلس المركزي للتحالف وظهور ملامحه خلال الأيام المُقبلة.

وأوضح صالح لـ(الصيحة) أمس، أنه خلال الاجتماع الدوري الأخير للمجلس عرضت اللجنة تقييم أداة ولاة الولايات، وأمّن المجلس على اللجنة التي كُوِّنت بواسطة المجلس السيادي والخاصّة بتعيين والي ولاية وسط دارفور حسب الاتفاق بأن يتم الترشيح بواسطة الحرية والتغيير وأهل المصلحة وأطراف السلام، وأشار إلى أنّه تم توجيه اللجان برفع التقارير الخاصّة بالمجلس التشريعي للولايات في الاجتماع المقبل.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة