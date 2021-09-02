ثقافة وفنون
في أول تصريح ليها بعد الزواج عائشة الجبل: سعيدة باختيار شريك حياتي وأدعو الله أن يبعد عني الحاسدين
قدمت الفنانة عائشة الجبل صوت شكر واحترام وتقدير لكل من شاركوها فرحة الزفاف من الاهل والاصدقاء وزملائها في الساحة الفنية وكل من شاركوها بالغناء في حفل الحناء والزفاف ، مشيرة الي انها سعيدة باختيار شريك حياتها الذي سيكون سندها في الحياة. وأضافت : ( الزواج استقرار مبني على الحب والاحترام ، أتمنى أن أسعده ويسعدني وأدعو الله أن يكفيني شر خلقه ويبعد عني الحاسدين وكل من لا يتمنى لي الخير.)
الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله
صحيفة السوداني