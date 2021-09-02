ثقافة وفنون

في أول تصريح ليها بعد الزواج عائشة الجبل: سعيدة باختيار شريك حياتي وأدعو الله أن يبعد عني الحاسدين

2021/09/02
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قدمت الفنانة عائشة الجبل صوت شكر واحترام وتقدير لكل من شاركوها فرحة الزفاف من الاهل والاصدقاء وزملائها في الساحة الفنية وكل من شاركوها بالغناء في حفل الحناء والزفاف ، مشيرة الي انها سعيدة باختيار شريك حياتها الذي سيكون سندها في الحياة. وأضافت : ( الزواج استقرار مبني على الحب والاحترام ، أتمنى أن أسعده ويسعدني وأدعو الله أن يكفيني شر خلقه ويبعد عني الحاسدين وكل من لا يتمنى لي الخير.)

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله
صحيفة السوداني

2021/09/02
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