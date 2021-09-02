وزيرة الخارجية تجدد إلتزام الحكومة السودانية بالمبادرة الاقليمية لدول البحيرات





جددت الدكتوره مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية إلتزام الحكومة السودانية بالمبادرة الاقليمية لمكافحة التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية في إقليم دول البحيرات العظمى. ودعت وزيرة الخارجية لدى مخاطبتها ختام الورشة الاقليمية لدول البحيرات لمكافحة التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم دعت الأمم المتحدة ومنظمة دول البحيرات لدعم السودان في بناء القدرات السودانية وتعزيز دور الشباب و المرأة لادخالهم في قطاع التعدين وتشجيعهم في العمل التعديني وخلق فرص عمل عبر توفير فرص التدريب والتمويل المالي من البنوك ليكونوا جزءً من قطاع التعدين. وأشارت مريم بحسب (سونا)، إلى أن السودان يواجه عدد من التحديات أبرزها التجارة الغير مشروعة والتهريب. ومن جانبه أكد السيد هوانق شيا مبعوث الأمم المتحدة لاقليم دول البحيرات إلتزام الأمم المتحدة بدعم وتقديم المساعدة لدول إقليم البحيرات لتعزيز قدراتها في مجال التعدين ومكافحة الاتجار غير المشروع للموارد الطبيعية ومكافحة الحركات السالبة (حركات التمرد والشركات التي تعمل خارج الإطار القانوني والرسمي). وأشاد شيا بجهود السودان لإنجاح الورشة الهامة حول الموارد الطبيعية لدول إقليم البحيرات معربا عن شكره وتقديره للبنك العربي للتنمية في أفريقيا والوكالة الألمانية لما قدماه من نموزج يحتذى به في دعم والمساعدة من أجل إنجاح الورشة لاقليم البحيرات حول الموارد الطبيعية.

الخرطوم (كوش نيوز)