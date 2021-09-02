التربية تعلن التقويم الدراسي الجديد للعام 2021- 2022م





أعلنت وزارة التربية و التعليم التقويم الدراسي الجديد للعام 2021- 2022م. وحدد التقويم يوم الإثنين الموافق 20/9/2021 بداية العام الدراسي على أن ينتهي يوم الخميس الموافق 2/6/2022 ،على أن تنعقد امتحانات الشهادة السودانية يوم السبت الموافق 11/6/2022. فيما تركت الوزارة تحديد موعد امتحانات شهادة الأساس بحسب صحيفة اليوم التالي، لتقدير الولايات بجانب امتحانات نهاية العام لصفوف النقل للفترة الثانية. و حدد التقويم عدد الأيام الدراسية الفعلية للفصل الأول بـ (96) يوماً على أن تبدأ إجازة الفترة الأولى يوم الثلاثاء الموافق الأول من فبراير من العام 2022م لتستمر حتى يوم الاثنين الموافق السابع من فبراير ، فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء الموافق الثامن من فبراير 2022م. ونوهت الوزارة إلى أن عدد الأيام الفعلية للعام ككل 175 يوم و وجهت الوزارة الولايات بالالتزام بــ 170 يوم كحد أدنى.

الخرطوم (كوش نيوز)