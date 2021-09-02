قطاع التنمية الإجتماعية والثقافية يضع خطة لبناء السلام والتعايش السلمي





إستعرض قطاع التنمية الإجتماعية والثقافية ولجنته الفنية في إجتماعهم الخميس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة بروفيسور إنتصار صغيرون خطة القطاع بشأن بناء السلام والتعايش السلمي خلال زيارته الي ولاية غرب دارفور. وقد حصرت الخطة وفق ( سونا) الأنشطة والمشروعات المطلوبة في محورين أساسيين هما بناء السلام الإجتماعي والتعايش السلمي وتمثلت أبرز الأهداف في محور السلام الي تطوير وتوسيع برامج التنمية الإجتماعية والتوسع في تحقيق الأمن والإستقرار الإجتماعي والإقتصادي وقبول الأطفال في سن المدرسة مجانا والتوسع في التعليم الفني وتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات التعليم العالي. وفيما يتعلق بمحور التعايش السلمي فقد أتت أهم الأهداف في تعزيز الرعاية الإجتماعية والتغطية بالخدمات الصحية الأساسية والإستجابة لطوارئ الكورونا والخريف وتشغيل الخريجين وتمكين المرأة إقتصاديا ونشر قيم التسامح والمحبة بين مكونات المجتمع . كما أمن القطاع على الإستجابة العاجلة للحاجة الإنسانية الراهنة بالولاية وتوزيع خيام الإيواء والأغذية والأدوية التي تم توفيرها والوقوف على ذلك من قبل قافلة القطاع المتوجهة الي الولاية خلال الأيام القليلة القادمة من الجهات ذات الإختصاص.

الخرطوم ( كوش نيوز)