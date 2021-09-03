زيادات كبيرة في أسعار الذهب والجرام 29 ألف جنيه





أكدت مصادر مطلعة في أسواق الذهب والمجوهرات زيادات كبيرة في سعر الجرام حيث بلغ سعر الجرام المحلي والسعودي 22 الف للبيع والشراء بـ27 الف جنيه والجرام الكويتي والبحرين بواقع 29 ألف جنيه والجرام التركي 29.500 جنيه.

وقال التاجر أبو القاسم حسين علي بحسب صحيفة الصيحة، إن الأسعار شهدت استقرارا كبيراً في الفترة الماضية وعزا ارتفاع السعر إلى التفاوت في أسعار المصنعية مما خلق فرقا شاسعاً بين البيع والشراء.

وكشف عن ارتفاع سعر ختم المواصفات علي الذهب من قيمة رمزية الي مبالغ كبيرة تفرض علي الكيلو والسبائك من الذهب مما اثر علي الاسعار بجانب الرسوم الجمركية المفروضة وقال زادت الجمارك علي الذهب السوداني وهو في الاصل لم يتم استيراده ورغم نذك تؤخذ عليه ضريبة جمركية عالية واشار الي ان المصدرين للذهب واصحاب شركات الذهب يقومون بالشراء من دبي وفقا لعيار 21 ويت الزامهم ب880 للجرام مما يضاعف التكلفة.

(كوش نيوز)