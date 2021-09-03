البنك الزراعي يكشف تفاصيل استيراد السماد عبر شركة زبيدة





كشف البنك الزراعي ، تفاصيل جديدة حول عملية استيراد الأسمدة ، عبر شركة زبيدة .

فيما أعلنت “زبيدة موتورز” عن مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم .

وقال البنك الزراعي ،إنه يتعذر عليه في الوقت الحالي استيراد أي مدخلات لعدم اكتمال إجراءات رفع الحظر مع استمرار توقف التعامل مع البنوك المراسلة إضافة لقلة موارد النقد الأجنبي،حيث يعتمد البنك الزراعي لتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي في ظل هذه الظروف على الشراء من السوق المحلي أو الموردين حسب ما يتوفر من كميات وما يملكه من موارد.

وكشف البنك الزراعي ، عن مخاطبته لوزيرى المالية والزراعة إلى جانب محافظ بنك السودان لإلغاء عطاء استيراد السماد لعدم استيفاء الشروط بعد توصية صادرة من اللجنة الفنية بإلغاء العطاء المحلي الذي طرح في مارس 2021م لاستيراد 100 ألف طن سماد يوريا و 50 ألف طن سماد داب ، قدمت له عدت شركات و حين تم الفرز لم تستوف الشروط إلا شركة واحدة ولكمية محدودة.

وأوضح البنك الزراعي في بيان إنه اقترح بعض الحلول ، وتقديم الاحتياجات في اجتماعات اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي و تم الاتفاق على تكوين محفظة لتمويل الموسم الزراعي 2021م على أن يقوم الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بتكوينها.

وأضاف البيان :” تم تقديم تصور للمحفظة للجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي 2021م بدخول بعض البنوك المحلية وشركات خارجية ، شركات سعودية وبمشاركة شركة زبيدة و شركات إماراتية على أن يكون البنك الزراعي هو البنك الرائد للمحفظة”.

وتابع :” أفاد الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة زبيدة كممول وشريك في المحفظة وأن مشاركتها ستكون عينية عبارة عن مدخلات زراعية وأن الشركة الإماراتية قد اعتذرت. ووفقا لذلك قام البنك الزراعي بتزويد شركة زبيدة باحتياجه من المدخلات والجداول الزمنية لها”.

وأشار (الزراعي) إلى أنه بتاريخ 11/أبريل/2021م خاطب وزارة المالية – إدارة الشراء والتعاقد للموافقة لشراء المدخلات بعروض الأسعار وجاءت الموافقة بتاريخ 15/أبريل/2021.

ومضى البيان :” تقدمت شركة زبيدة ضمن شركات أخرى بعروض أسعار لتوفير الأسمدة وبعد دراسة لجنة العطاءات للعروض، خاطب البنك الزراعي وزارة المالية – إدارة الشراء والتعاقد بتوصية اللجنة بتاريخ 6/مايو/2021م .

وزاد :” وبتاريخ 10/مايو/2021 وافقت وزارة المالية – إدارة الشراء والتعاقد على قبول عرض شركة زبيدة موتورز”

وأكد البيان توقيع عقد بين شركة زبيدة موتورز والبنك الزراعي في 20 مايو الماضي بواسطة الإدارة القانونية للبنك وتم توثيقه من قبل إدارة العقود بوزارة العدل، حيث تم فتح اعتمادين بتاريخ 25 مايو الماضي لاستيراد سماد الداب و سماد اليوريا لصالح شركة زبيدة على البنك الأهلي التجاري – جدة عبر البنك الإسلامي السوداني.

وأكد البنك الزراعي وصول باخرة محملة بـ30 طن سماد (داب) في 16 أغسطس الماضي ، الى ميناء بورتسودان تتبع لشركة زبيدة موتورز . وجار إكمال إجراءات تخليص السماد، وتم التأكيد للشركة بالتزام البنك بتنفيذ العقد كاملا وحسب الأسعار والشروط المنصوص عليها في العقد دون تعديل وهو ما وافقت عليه الشركة.

وأوضح البنك أنه وضع بديلا لتوفير سماد في حالة تأخر السماد المتعاقد عليه ، حيث وافقت وزارة المالية على ذلك .

السوداني