الموسيقون يشرعون في الإعداد لعام وردي





عقدت لجنة الموسيقيين بالداخل لعام وردي 2022م اجتماعها الأول بقاعة المؤتمرات في كلية الموسيقى والدراما، بحضور ممثلي كافة اتحادات وتشكيلات وتجمعات الفرق والجماعات الموسيقية حديثة وشعبية وبمشاركة عدد من المؤلفين والموزعين.

وتم الاتفاق في الاجتماع على فعاليات الأشهر الأربعة الأولى من عام محمد وردي 2022م بتواريخ:

الأول من يناير ( كرنفال نهاري وحفل ليلي)18فبراير رحيل الموسيقار محمد وردي، 8 مارس( يوم المرأة العالمي) 6 ابريل( ذكرى انتفاضة أبريل 1985م واعتصام القيادة العامة أبريل 2019م ).

وتم الاتفاق أن يقدم كل عضو رؤيته الخاصة في كيفية تنفيذ الفعاليات شكلا ومضمونا كتابة مع إتاحة الفرصة للجميع لإضافة مقترحات لفعاليات في الفترة المحددة.

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