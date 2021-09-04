مطر رئيساً للجنة الاقتصاد والاستثمار بالآلية الوطنية لتنفيذ مبادرة حمدوك





تم اختيار المهندس هاشم صلاح حسن مطر رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، رئيساً للجنة الاقتصاد والاستثمار في الآلية الوطنية لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال… الطريق إلى الامام” إلى جانب اختياره مقرراً للجنة العدالة والاصلاح القانوني بآلية تنفيذ المبادرة . وكان رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بحسب (سونا)، قد أعلن مؤخراً عن عضوية الآلية الوطنية لتنفيذ مبادرته الوطنية للمّ شمل السودانيين وحماية المرحلة الانتقالية وفتح الطريق نحو الانتقال الديمقراطي “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال… الطريق إلى الامام” والتي اشتملت على (7) محاور. وضمت عضوية آلية تنفيذ المبادرة المهندس هاشم صلاح حسن مطر و(71) من قادة الأحزاب السياسية والإدارات الأهلية والطرق الصوفية، وأعضاء من مجلس السيادة الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير وقادة المجتمع الأهلي والمدني والديني بغرض إجراء مشاورات واسعة لتحقيق أكبر قدر من التوافق داخل المجتمع السوداني حول قضايا البناء والانتقال الديمقراطي.

الخرطوم (كوش نيوز)