وزير المالية يثمن دور البنك الإسلامي للتنمية





ثمن الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدور الكبير الداعم للسودان الذى يقوم به البنك الاسلامي للتنمية ووقوفه مع السودان وتقديم القروض له واخرها القرض المقدم لمجابهة الكورونا بمبلغ ٣٥ مليون دولار . وترأس الدكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادى وفد السودان المشارك فى إجتماعات البنك الإسلامى للتنمية (جدة) يرافقة السيد محمد الفاتح زين العابدين محافظ البنك المركزي . وكشف السيد الوزير وفق ( سونا) بأن هذه الدورة تتيح له الفرصة للجلوس على هامش الإجتماعات مع العديد من الدول العربية للتفاهم حول معالجة ديون السودان، وكيفية خلق شراكة جديدة في ظل الإصلاحات الإقتصادية، ولفتح آفاق التعاون للاستثمار في مختلف المجالات بالاستفادة الواسعة من موارد السودان . وقال جبريل الآن السودان يحتاج لدعم فني للتحول للاقتصاد الرقمي بالاستفادة من الطاقات البديلة والطاقة الشمسية و طاقة الرياح ويحتاج ايضاً لتمويل قطاع التعليم والصحة .

الخرطوم ( كوش نيوز)