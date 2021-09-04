وكيل العدل تتفقد مواقع عقد إمتحان المعادلة





أشادت و كيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان خلال تفقدها السبت انطلاق امتحانات المعادلة دورة سبتمبر ٢٠٢١ بجامعة النيلين بالجهود الكبيرة التي بذلتها سكرتارية مجلس تنظيم مهنة القانون والجهات ذات الصلة لتتم الامتحانات بدقة وتنظيم . و قالت انه تم إعفاء عدد من طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة من دفع رسوم الامتحانات، واشادت بمواقف جامعة النيلين في توفير القاعات وتهيئتها والحضور المشرف لعميد وأساتذة كلية القانون وتذليلهم لكافة المعوقات حتى يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات بالصورة المطلوبة متمنية للجالسين التوفيق والنجاحَ. من ناحيته أكد مولانا عثمان سراج النور سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون وفق (سونا) أن كافة الترتيبات قد اكتملت بما يضمن جلوس اكثر من سبعه آلف طالبا وطالبة في هذه الدورة للامتحانات، واضاف “هذا التحضير تم بالتعاون مع جامعه النيلين وجامعة الخرطوم ونقابة المحامين والنيابة العامه متمنيا استمرار هذا التعاون”الجدير بالذكر أن هذه الدورة هى الثانية لهذا العام .

الخرطوم ( كوش نيوز)