فوائد مذهلة تحققها إضافة الشوفان إلى نظامك الغذائي





يستخدم الشوفان كوجبة إفطار مثالية صحية وسريعة التحضير وذات قيمة غذائية عالية غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

نصح الخبراء بتناول الشوفان للاستفادة من فوائده الصحية التي تتجلى بإدارة الوزن، وخفض مستويات السكر في الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما ذكر موقع “هيلث شوتس”.وأكدت مجلة “صحة الأوعية الدموية وإدارة المخاطر”، أن الشوفان يعتبر مصدرا جيدا للكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والألياف والبروتين وغنيا بالعناصر الغذائية، كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة لغناه بمضادات الأكسدة مثل: أفينانثراميد، بوليفينول، وحمض الفيروليك، التي تساعد في توفير تأثيرات مضادة للالتهاب في الجسم، وتعزز من تمدد الأوعية الدموية والتي تسهل من تدفق الدم.

يحمي الشوفان من أمراض القلب، حيث يخفض من مستويات الكوليسترول الضار لاحتوائه على بيتا جلوكان الذي يزيد من إطلاق الصفراء الغنية بالكوليسترول الصحي والتي تعيق دوران الكوليسترول السيئ في الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يمتلك بيتا جلوكان القدرة على تكوين مادة هلامية سميكة تساعد على تأخير إفراغ المعدة وامتصاص الجلوكوز، مما يفيد في إدارة مرض السكري.

وأكد الخبراء أن البيتا جلوكان يؤخر الوقت الذي تستغرقه المعدة لهضم الطعام، ويعزز من إطلاق الببتيد YY (وهو هرمون ينتج في الأمعاء عند تناول الطعام)، الذي يساعد على الشعور بالرضا واستهلاك سعرات حرارية، وإنقاص الوزن، كما يلعب غنى الشوفان بالألياف دورا في تخفيف الإمساك لما له من تأثير ملين طبيعي، وذلك بامتصاص الماء في الجسم والذي يساعد على إضافة كتلة إلى البراز ويسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.

ويمكن تناول الشوفان على شكل عصيدة ودقيق الشوفان والجرانولا وحبوب الإفطار مثل الموسلي والأطباق المالحة مثل إيدلي وباراتا.

سبوتنيك