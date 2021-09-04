انعقاد الاجتماع التحضيري للجنة الفنية لآلية المبادرة الوطنية





عقدت اللجنة الفنية لمبادرة رئيس مجلس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام) اجتماعا صباح السبت بمجلس الوزراء برئاسة الاستاذ جعفر خضر. وأوضحت الأستاذة رشا عوض عبدالله الناطقة الرسمية باسم اللجنة وفق( سونا) أن محور اجتماع اللجنة الفنية اليوم هو التحضير لاجتماع موسع وشامل بحضور كل أعضاء الالية الوطنية والمقرر لانعقادة صباح الأحد بقاعه الصداقة. وأضافت الأستاذة رشا أن اجتماع يوم غد، والذي هو الاجتماع الثاني للآلية الوطنية ستعرض فيه كل الأعمال التي تم إنجازها في الفترة السابقة، مشيرة إلى تشكيل اللجان الفرعية للآلية والتي تشمل كل المحاور التي تضمنتها المبادرة الوطنية. وقالت إن هذه اللجان عقدت اجتماعاتها بإستثناء لجنة واحدة، وسوف تخاطب هذه اللجان الآلية الوطنية يوم غد، بعد أن وضعت كل لجنة تصورها لكيفية إنجاح عملها . وأشارت رشا الى أنه من الأجندة المقترحة في اجتماع اليوم خروج الآلية الوطنية بخطاب شامل للشعب السوداني حول ما تم الاتفاق عليه من قضايا توسيع عضويتها واتصالاتها بكل المهتمين بقضايا التحول الديمقراطي والانتقال، وكيفية الخروج بمشروع وطني حقيقي يلبي تطلعات هذه المرحلة. وسيتضمن الخطاب موجهات عامة للمحاور والقضايا التي ستتم مناقشتها باستفاضة وسط الخبراء للخروج بتوصيات عملية لأحداث اختراق سياسي وطني حول قضايا الانتقال.

الخرطوم ( كوش نيوز)