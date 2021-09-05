ارتفاع أسعار اللحوم، والضأن يقفز لـ(3) آلاف جنيه بالخرطوم





تشهد اسعار اللحوم الحمراء زيادة كبيرة في الاسعار وضعف حجم العرض، وعزا بعض التجار بسبب زيادة تكاليف الترحيل وارتفاع أسعار الاعلاف وارتفاع تكلفة كلاء الماشية.

واكد تاجر لحوم بالخرطوم ابكر حمزة في حديثه لـ(السوداني) ارتفاع الاسعار، مما انعكس على كساد وركود السوق خلال الأيام، مبينا أن سعر كيلو العجالي (2400) ارتفع الى (2600) جنيه. واوضح أن الزيادة انعكست على إحجام التجار من زيادة العرض، وقال أن هنالك ندرة في البقر، أما سعر الضأن فارتفع من (2600) الى (3) جنيه، لافتا الى أن هنالك عزوفا عن الشراء وركودا حاد بالاسواق .

واشار صاحب ملحمة ببحري فضل عثمان الى زيادة أسعار تكاليف الاعلاف والترحيل، مبينا أن سعر اللحم المفرومة (3.000) جنيه بدلا عن (1,400) جنيه، وقال إن ارتفاع الاسعار انعكس على إحجام التجار عن الشراء وتراجع حجم العرض بالاسواق، مشيرا الى أن تخفيض الاسعار ربما ينعكس ايجابا على استقرار الاسعار بالاسواق، واوضح أن ارتفاع الاسعار بالاسواق انعكس على ضعف القوة الشرائية. وقال تاجر لحوم بيضاء بالخرطوم (علي عثمان) أن هنالك استقرارا في اسعار بيض المائدة، مبينا أن سعر الطبق (1٫500) جنيه، وقال “في فصل الخريف تحدث خسائر كبيرة مما ينعكس على تراجع حجم العرض”، واصفا الحركة الحركة التجارية بالضعيفة، واوضح أن ارتفاع مدخلات التشغيل انعكس على ضعف انتاج الشركات المنتجة .

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني