وفق توقعات الارصاد : تعرف على حالة الطقس خلال الساعات القادمة





توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة بولايات جنوب وغرب كردفان وجنوب وغرب دارفور. وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بولايات الخرطوم، نهر النيل، كسلا، القضارف، الجزيرة، شمال كردفان، النيل الأبيض، النيل الأزرق، شمال ووسط وشرق دارفور. وأضافت أن الفاصل المداري يمر الاحد شمال ولاية البحر الاحمر ودنقلا وشمال كريمة و عطبرة والولايات الغربية ومن المتوقع ان يتقدم قليلا ناحية الشمال خلال فترة التوقع. وأشار التقرير وفق ( سونا) إلى أن أعلى درجة حرارة نهار اليوم بلغ ٤٥ درجة مئوية وكانت بمدينة بورتسودان وأدنى درجة حرارة متوقعة فجر الغد يبلغ ٢٠ درجة مئوية ،وأن أعلى درجة حرارة بمدينة الخرطوم نهارا كانت ٣٦ درجة مئوية وأدنى درجة حرارة متوقعة فجر الغد ٢٧ درجة مئوية.

الخرطوم ( كوش نيوز)