(الآيس) سم جديد.. و”الصحة” تخصص 10 أسِرَّة في كل مشفى للمدمنين





كشفت وزارة الصحة، عن ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات وسط “الشباب” وأشارت إلى تخصيص 10 أسرة بكل مشفى لعلاج الإدمان. وقالت رئيس قسم المُخدرات التابع لوزارة الصحة د. رشا حسن إبراهيم، بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن الجهات المُختصة لا تملك إحصائية شاملة لمُدمني مُخدر”الشبَو” أو مايُعرف شعبياً بـ”الآيس”. ويُرجح أن المُخدر والمُلقب بـ”الشيطان القاتل” يؤدي إلى وفاة 2 من بين كل 5 متعاطين، علاوة على أنه يتسبب في كثير من الاضطرابات النفسية والجسدية. ويقول أطباء في إفاداتهم، إن “الآيس” يتسبب في 10 حالات خطرة تقود إلى الوفاة، أبرزها “السكتات الدماغية، ونزيف المخ، والذبحة الصدرية، وموت خلايا الدماغ”. في غضون ذلك، قال استشاري التأهيل وعلاج الإدمان علي بلدو إن مخدر الآيس أصبح في ازدياد كبير هذه الأيام، وتابع “تقريباً نجد ما يقارب (1000) حالة يومياً من الشابات والشباب من متعاطي الكريستال ميث” من الذين يذهبون للعلاج في المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز التأهيلية، وهذه الألف حالة تمثل جزءاً من الحالات التي لا يتم عرضها للعلاج خوفاً من الملاحقة القانونية، وأيضاً من الوصمة الاجتماعية.

الخرطوم (كوش نيوز)