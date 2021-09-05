إجتماع تشاوري فني للجنة وقف إطلاق النار الدائم في دارفور





تعقد يونيتامس الاحد والاثنين بالخرطوم اجتماعاً تشاورياً فنياً للجنة وقف إطلاق النار الدائم التابعة لوقف إطلاق النار الدائم في دارفور والترتيب الأمني ​​النهائي لاتفاقية جوبا للسلام في السودان. سيناقش الاجتماع وفق ( سونا) طرائق تنفيذ لجنة وقف إطلاق النار الدائم وآلياتها الفرعية وسيضم مشاركين أعضاء في هذه الكيانات (مسؤولين عسكريين وأمنيين والحركات المسلحة الموقعة)، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك ممثلين عن الحكومة الانتقالية في السودان ومن دارفور بما في ذلك الحاكم الإقليمي وولاة ولايات دارفور وممثليهم وشبكات حماية المرأة وممثلي المجتمع المدني الآخرين. تعقد يونيتامس هذا الاجتماع الأوّل بصفتها رئيسة لجنة وقف إطلاق النار الدائم. وهذا جزء من جهود يونيتامس المستمرّة لدعم تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام والأولويات الوطنية للسودان، بما يتماشى مع تفويض يونيتامس وفقاً لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2524 (2020) و2579 (2021) كما سيُجرى مزيدا من المشاورات فى دارفور. تلتزم اليونيتامس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين بما في ذلك حكومة السودان والموقعين على اتفاقية جوبا والشركاء المحليين، بدعم جهود بناء السلام والمضي قدماً بعملية الانتقال السياسي في السودان بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن هذه.

الخرطوم ( كوش نيوز)