تراجع طفيف في مواد البناء بالخرطوم وبحري





تشهد أسعار مواد البناء تراجعا طفيفا في الأسعار بالاسواق وعزا بعض التجار ذلك لفصل الخريف والذي تتراجع فيه كميات الطلب وتتوقف عملية الانشاءات او تتقلص بنسبة كبيرة.

وقال تاجر اسمنت ببحري لـ (السوداني ) إن سعر طن اسمنت عطبرة وبربر تراجع لـ (69) بدلا عن (70) الف جنيه أما سعر اسمنت صخر السودان والشمال (68) الف جنيه وطن اسمنت قنا المصري (63) الف جنيه، اشار إلى ركود سوق مواد البناء بشكل عام.

واكد تاجر سيخ بالسجانة الطيب أحمد وفرة حجم العرض بالاسواق وتراجع الطلب مما ساعد على تراجع الاسعار، مبينا أن سعر طن سيخ الأسعد وابانوب (380) الف جنيه أما التركي والامجد اوميقا (365) الف جنيه، وقال إن السوق يشهد ركودا في فترة الخريف لتوقف عمليات التشييد والبناء.

الخرطوم :عبير

صحيفة السوداني