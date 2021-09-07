بيان عاجل من السلطات السعودية بشأن أداء العمرة والصلاة بالحرمين





أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا عاجلا قالت فيه، إنه في حالة عدم وجود تصاريح فعالة للمستفيد من خلال تطبيق اعتمرنا ، والحجز في الموعد المراد على حسب التوفر للمواعيد، لن تكون هناك إمكانية من أداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأفاد البيان قائلا : بأنه عند وجود تصريح للعمرة سواء في حال كان المعتمر داخل الحرم المكي أو لم يتم الوجود في وقت التصريح، فسيتم احتسابه كتصريح سابق ، ولا يتم إصدار تصريح آخر إلا بعد مضي 15 يوما على التصريح السابق، إذ إنه عند عدم الذهاب للعمرة يعد التصريح سابقا بعد انتهاء الوقت المحدد له وغير صالح للاستخدام، ويلزم الانتظار بحسب المدة المذكورة في التطبيق حتى يتم الحجز مجددا.

وأضاف البيان : أن تطبيق اعتمرنا لا يسمح بحجز أكثر من تصريح في الوقت نفسه، مع مراعاة المدة اللازمة بين كل تصريح وآخر، إذ إنه تم تحديد المدة الزمنية لتصاريح العمرة بـ15 يوماً بين كل تصريح وآخر، والصلاة في الروضة الشريفة بـ30 يوماً، في حين لا يمكن حجز الصلوات في المسجد الحرام لأكثر من يوم في الوقت نفسه، بل يمكن الحجز ليوم آخر بعد انتهاء صلاحية التصاريح الحالية.

وتابع البيان : لاسترجاع مبلغ خدمة النقل في تطبيق اعتمرنا، فإن ذلك يتم كالتالي: التوجه إلى الإعدادات، ثم تذاكر النقل ، ثم يتم إلغاء التذاكر غير المستخدمة، ويعاد المبلغ للحساب الذي تم منه شراء التذاكر خلال يومي عمل، وإذا تأخر عن ذلك فيتم الاتصال على مركز خدمات المستفيدين بوزارة الحج والعمرة على الرقم (8004304444) أو (920002814) بشرط أن يكون الاسترجاع خلال 14 يوما من تاريخ الشراء.

يذكر أنه يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات للمواطن والمقيم وحامل تأشيرة الزيارة، بعد تحديث الحالة في تطبيق «توكلنا» إلى (مُحصّن بالجرعتين، أو مُحصّن متعافي، أو مُحصّن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوما).

صدى البلد