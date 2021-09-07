دقلو يؤكد أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين السودان والأمم المتحدة





أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة والسودان خاصة فيما يتصل ببناء السلام وتحقيق التنمية. وأشاد دقلو خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري الثلاثاء وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، بحضور دكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية، بالدور الذي لعبته بعثة “يوناميد” في دارفور، وقوات اليونسفا في حفظ السلام والأمن في منطقة أبيي. وأوضح وفق (سونا) جان بيير لاكروا، في تصريح صحفي، أن اللقاء أمن على التعاون المثمر بين الأمم المتحدة وحكومة السودان في العديد من المجالات، وأضاف أن اللقاء تناول قضية منطقة أبيي على ضوء العلاقات المتميزة بين السودان ودولة جنوب السودان، معرباً عن أمله، في أن تكون هذه العلاقات الجيدة دافعاً للبلدين على معالجة ملف أبيي، مؤكداً إستمرار عمل البعثة الأممية بالمنطقة. وأبان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، أن اللقاء تطرق إلى كيفية المساهمة في مساعدة مواطني أبيي ودعم جهود حكومتي البلدين فيما يتصل بمعالجة قضية المنطقة. وأعرب لاكروا، عن سعادته بزيارة السودان، واصفاً لقاءاته مع المسؤولين بالدولة بالمثمرة والبناءة.

الخرطوم (كوش نيوز)