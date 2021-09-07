جادين يرحب برغبة الإمارات الدخول في شراكات استثمارية بالسودان





رحب وزير الطاقة والنفط المهندس جادين على عبيد برغبة دولة الإمارات العربية المتحدة الدخول في شراكات استثمارية في السودان في الطاقة والطاقات المتجددة.جاء ذلك لدى لقاءه بمكتبه الثلاثاء السفير الإماراتي لدى الخرطوم. وبحث اللقاء الفرص المتاحه وعمق العلاقات بين البلدين، وثمن الوزير جهود الإمارات ووقوفها مع السودان مشيرا إلى عمق العلاقات بين الامارات و السودان ، متمنياً زيادة التعاون بين البلدين داعياً الإمارات للاستثمار في السودان بامكانيات عالية لتعم الفائدة مشيراً إلى الإمكانيات الموجودة فى السودان فى كافة مجالات الطاقة، وخاصة الطاقات البديلة، وقال “نريد من الأشقاء فى الأمارات سد الفجوة في الطاقة بالسودان”. وأوضح وزير الطاقة والنفط وفق (سونا) بان السودان أصبح بلد منفتح على العالم ويتطلع الى مثل هذه الشراكات الاستراتيجية التي تدفع اقتصاد البلاد، موكداً دعم وزارته لتهيئة بيئة الاستثمار فى مجال الطاقات البديلة، وقال “نحن من جانبنا نقوم بتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين” وقال الوزير “سنطرح ونعلن قريباً عن فرص للعمل فى السودان فى مجالات الطاقة” ،لافتا الى ان هناك خبراء من السودانيين مدربين تدريب عال واكتسبوا خبرات تؤهلهم للنهوض البلاد. من جانبه كشف السفير الإماراتي عن توجه من أعلى هرم في الدولة فى الدخول فى شراكات جادة مع السودان مشيرا الى إمكانيات وقدرات القطاع العام والخاص في الإمارات .

الخرطوم (كوش نيوز)