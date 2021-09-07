تامر حسني يربط صعوبات الحياة بمشهد للاعب كرة قدم.. وأحمد سعد يعلق





ربط الفنان المصري، تامر حسني، أحد المشاهد من عالم كرة القدم، ليتحدث عن الصعوبات التي يواجهها أي إنسان ومحاولاته للوصول إلى أهدافه رغم وجود المعيقات والأشخاص الذي يسعون لإحباطه. ووثق الفيديو الذي نشره حسني لاعب كرة قدم يركض ويتعثر ثم ينهض ويتقدم وهو يرواغ اللاعبين الذين يحاولون اعتراضه ومنعه من أجل الوصول إلى المرمى ليسجل هدفاً، ولكنه تمكن في النهاية من التسجيل. وعلق الفنان المصري: “لما شوفت الهدف دا شبهته بمشوار الحياة اللي الإنسان بيمشيه لحد ما يحقق هدفه، رغم طول المشوار والصعوبات اللي بتواجهه والناس المحبطة اللي بتحاول توقفه في وسط مشواره ولإنه مش تمثال فضل يقاوم ويعافر يمين وشمال لحد ما وصل لهدفه”. وحظي تشبيه تامر حسني بتفاعل واسع بين الجمهور(بحسب مزمز) كما استحسنه العديد من المشاهير كان بينهم النجم أحمد سعد الذي علق:”دي حقيقه فعلاً.. أنت رقصت ناس كتير في حياتك”. وكذلك كتب الداعية الإسلامي، مصطفى حسني: “قد إيه مشوار حياة الإنسان بيحتاج لتشجيع ودعم يملأ قلبه بالإصرار والأمل في ربنا والثقة في حسن تدبيره لعباده”. وأضاف الداعية: “تسلم يا تامر يا صاحبي على كل كلمة طلعت من قلبك ملأت قلوب الشباب بالطموح والقوة اللي تخليهم يقاوموا أي إحباط وصدق ربي وهو بيطمن عباده إنه دايما قريب ومعاهم.. (واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا)، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بيشجع ويطبطب على كتف كل مجتهد، ويقول له: (استعن بالله ولا تعجز)”. في سياق آخر مازح تامر حسني زوجين كانا ضمن الحاضرين لحفله الأخير على المسرح الروماني بالساحل الشمالي، بعدما لاحظ أن الزوج متفاعل بقوة مع أغنية “فاهماني غلط”، وتوقف تامر عن الغناء ووجه حديثا مباشرة للزوجة طالبها فيه بالإمساك بيد زوجها، وأكد أن الأزواج دوما يعانون من الظلم، وسوء الفهم. ونشر حسني الفيديو على إنستغرام وعلق عليه:” محدش ياخد مراته لحفلات تامر بعد كدة عشان بيفضحهم يا جماعة”. وكان تامر حسني قد أحيا حفلاً غنائيًا على المسرح الروماني بمارينا الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من جمهوره، وقدم خلاله باقة من أشهر أغانيه التى قدمها على مدار مسيرته الفنية، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور، منها: “كل مرة، وأنا ولا عارف، وأكتر حاجة، وكفاياك أعذار”، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الأخير، كما شارك جمهوره وهو يعزف على الجيتار الإلكتروني والبيانو.

الخرطوم(كوش نيوز)