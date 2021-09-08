تراجع الشراء يتسبب في استقرار طفيف في الأسعار بالخرطوم





اكد بعض تجار السلع الاستهلاكية بالاسواق استمرار استقرار الاسعار وضعف القوى الشرائية ،موضحين الأثر الايجابي في تراجع حجم الطلب على السلع على استقرار الاسعار للمستهلك وسلبا عليهم .

واكد رئيس تجار الجملة بسوق امدرمان فتح الله حبيب الله في حديثه لـ(السوداني) استمرار استقرار اسعار السلع بالاسواق ، واوضح معاناة السوق من الركود مشيرا الى أن سعر جوال السكر زنه (50) كيلو استقر في (14) الف جنيه وسعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطل في(16) الف جنيه ، واوضح حبيب الله تسبب الغلاء في تراجع القوى الشرائية رغم وفرة كافة اصناف السلع بالاسواق ، وطالب بتوفير وإستقرار الكهرباء لتتمكن المصانع من رفع طاقتها الانتاجية

واشار تاجر تجزئة بشرق النيل محمد الجاك الى ارتفاع سعر البصل الأحمر لـ (1000) جنيه للربع فيما استقر سعر صابون الغسيل في (200) جنيه للقطعة الكبيرة ورطل البن (500) جنيه

مؤكدا استقرار بعض السلع الاخرى بسبب الركود والغلاء

واكد تاجر سلع تجزئة ببحري فضل يس وفرة كافة اصناف السلع الاستهلاكية بالاسواق وتراجع الطلب على الشراء ،وقال إن هنالك تراجعا طفيفا في سعر زيت الفول لـ (16) الف جنيه بدلا عن (16,500) جنيه لعبوة (50) رطل

وأبان أن سعر جوال السكر تراجع الى(14) الف جنيه لعبوة (50) كيلو فيما بلغ سعر علبة الصلصة الكبيرة (600) جنيه وسعر الظرف (150) جنيه وسعر العدس عبوة(25) جرام(300-270) جنيه

وفي السياق قال تاجر جملة بشرق النيل محمد الجاك إن هنالك ارتفاعا في بعض اصناف السلع وركود بالاسواق ، متوقعا استقرار الاسعار لعدم قدرة المواطن على الشراء ،مبينا أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع استقر في (5٫350) جنيه فيما استقر رطل زيت الفول(720) جنيه أما كيلو الارز (280) جنيه ، رطل شاي الغزالتين عبوة (450) جرام بسعر (1.100) جنيه وسعر كيس الشعيرية الكبير (300) جنيه .

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني