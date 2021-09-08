وفد تركي يصل الأسبوع المقبل للوقوف على إحتياجات الثروة الحيوانية





يصل الأسبوع المقبل وفد فني تركي للوقوف على إحتياجات قطاع الثروة الحيوانية خاصة المسالخ لتطوير وتنمية القطاع. أعلن ذلك وزير الثروة الحيوانية والسمكية الأستاذ حافظ إبراهيم عبد النبي في مؤتمر صحفي اليوم بالوزارة حول نتائج زيارته لتركيا مؤخراً بحضور سفير تركيا بالسودان السيد عرفان نذير أوغلو ومدير الوكالة التركية للتنسيق والتعاون (تيكا) ومديري الادارات بالوزارة . وأكد الوزير بحسب (سونا)، أن الزيارة عززت وبنت آفاقاً للتعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى الاستفادة من التجربة التركية في مجال المسالخ بمواصفات حديثة والاستفادة من القيمة المضافة لمنتجات الثروة الحيوانية.وأعلن عن إنشاء أربعة مسالخ حديثة بمناطق الإنتاج ببارا بشمال كردفان وجنوب دارفور والبحر الأحمر وغرب أمدرمان . واستعرض الوزير محاور الاتفاقيات مع الجانب التركي يتمثل في إرسال وفد فني تركي للوقوف على المسالخ بالسودان وتحديد احتياجاتها وإدخال التقانات الحديثة لتطويرها بجانب تقديم منحة من الأمصال واللقاحات البيطرية وتقديم منح متعدّدة في مجال التدريب والدراسات العليا في مجال المعامل ومراكز البحوث والإنتاج الحيواني. بالإضافة للتعاون في مكافحة الأمراض وتطوير مركز التلقيح الصناعي بالمناقل وإنشاء مراكز أخرى بولايات السودان المختلفة إضافة إلى التعاون في مجال المناحل وتدريب النحالين وصولاً للصادر وتأهيل المعمل المركزي بسوبا ودعمه بالأجهزة التشخيصية الحديثة وتأهيل المعمل الإقليمي لصحة اللحوم وتوفير 100 منحة تدريب ودراسات عليا في مجال المعامل ودعم وتأهيل مركز التدريب الإقليمي بالكدرو بجانب تأهيل وإنشاء المستشفيات البيطرية بالولايات. من جانبه أكد السفير التركي نذير أوغلو دعمه وتعاونه مع السودان في تطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية مشيراً الى أن السودان دولة غنية بالثروة الحيوانية ورائدة في هذا المجال. وأوضح أن خبراء أتراك يصلون إلى السودان في الأسبوع المقبل لتحديد إحتياجات قطاع الثروة الحيوانية لتنمية القطاع.

الخرطوم (كوش نيوز)