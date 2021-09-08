سقوط طائرة عسكرية في مياه النيل الابيض بمنطقة الشقيلاب غربي الخرطوم





ذكر شهود عيان ان طائرة عسكرية سقطت داخل المياه الممتدة للنيل الابيض في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر الاربعاء في منطقة الشقيلاب غربي العاصمة الخرطوم ولم تؤكد اي جهة عسكرية رسمية هذا النبأ بعد وطبقا لوكالة السودان للانباء فقد اكد شهود العيان من سكان المنطقة ان قوة عسكرية هرعت الى مكان الحادث بقيادة العميد شرطة محمد الأمين مدير شرطة محلية جيل أولياء ومدير قسم الكلاكلة اللفة جنايات محمد الأمين سعيد الا انه لم يتم حتى الان تحديد موقع الطائرة وقال شهود العيان ان قوات الدفاع المدني و جنود بزي سلاح البحرية السودانية قد وصلوا الي موقع الحادث الذي طوقته الشرطة والقوات الامنية الاخري ومنعت دخول المواطنين الى محيط الحدث واكد سكان المنطقة انهم سمعوا دوي ارتطام الطائرة بالمسطح المائي وهي منطقة متسعة اذا ان هذا الفصل هو فصل الخريف والفيضان الذي يتسع فيه النهر بصورة واسعة لعدة كيلومترات ويطلق عليه الاهالي صفة “البحر” وبحسب شهود شهود العيان لا تزال الجهود متواصلة لمعرفة مكان الطائرة وانتشالها وصلت الى المنطقة طائرات مروحية تشاهد وهي تحلق فوق المنطقة حتي لحظة اعداد هذا التقرير. و لم تصدر القوات المسلحة بيانا رسميا بعد ولم يعرف عدد الذين كانوا على متن الطائرة .

الخرطوم ( كوش نيوز)