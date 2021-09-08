الجنائية : محاكمة كوشيب الخامس من أبريل المقبل





قررت الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء أن تفتتح المحاكمة في قضية المدعي العام للمحكمة الجنائية ضد السيد علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) يوم 5 أبريل 2022. وتتألف الدائرة الابتدائية الأولى من القضاة جوانا كورنر، رئيسة للدائرة، ورين الابيني غانصو والثيا فيوليت اليكسيس وندسور. ويشار إلى، أنه قد نُقل كوشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020 بعد أن سلّم نفسه طوعاً في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأُقيمت جلسة المثول الأولى وفق ( سونا) أمام المحكمة في 15 يونيو 2020 ثم عُقدت جلسة اعتماد التهم من 24 إلى 26 مايو 2021. وفي التاسع من يوليو 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قراراً باعتماد التهمِ التي وجهها المدعي العام ضد السيد علي محمد علي عبد الرحمن (“علي كوشيب”) في هذه القضية وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية. وتشمل التهم الاحدى والثلاثون ـ جرائم حرب مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها، وجرائم ضد الإنسانية وأعمال لاإنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.

الخرطوم ( كوش نيوز)