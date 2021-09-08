جامعة السودان تحرز مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي للمستودعات الرقمية





احتلت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا المرتبة الاولى على التوالى ل(12) إصدارة على مستوى الجامعات السودانية حسب تصنيف الويبومتركس للمستودعات الرقمية للموسسات في إصدارته الثانية عشر أغسطس2021م . وتقدمت الجامعة عالمياً وفق (سونا) بإحرازها المركز (216) من بين (6531) مستودعاً ، وتبؤات المرتبة (200) على مستوى المستودعات المؤسسية بين ( 6051 ) مستودعاً ،حيث استطاعت الجامعة أن تحافظ على الصدارة محلياً في تصنيف المستودعات الرقمية لإثني عشر إصدارة وتتقدم عالمياً. تجدر الإشارة إلى أن المستودع الرقمي المؤسسي هو أرشيف رقمي للإنتاج الفكري للاعضاء المنتسبين للمؤسسة من باحثين وأكاديميين ودارسين ، ويكون المستودع الرقمي متاحاً للمستفيدين من داخل المؤسسة أوخارجها بغرض إتاحة الوصول للمعرفة بسهولة على شبكة الإنترنت بتخطى العقبات والقيود التقليدية التى تمنع الحصول علي الانتاج المعرفي.

الخرطوم (كوش نيوز)