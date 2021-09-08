حمدوك توقيع الإعلان السياسي خطوة في الاتجاه الصحيح





أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، أن التوقيع على الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير، بجانب قضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، حدث تاريخي و خطوة في الاتجاه الصحيح. وقال حمدوك لدى مخاطبته الأربعاء بقاعة الصداقة، حفل التوقيع على الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير، بجانب قضايا الانتقال وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية، إن توحيد الشعب السوداني حقق إنجازاته وتطلعاته بتحقيق ثورات أكتوبر وأبريل وديسمبر المجيدة. ودعا رئيس مجلس الوزراء الانتقالي إلى توحيد كل قوى الثورة الحية من أجل تحقيق غايات الشعب السوداني. وقال إن التوحيد يمثل ترياق و صمام أمان للبلاد ، مشددا على أهمية بذل الجهد من أجل إسعاد المواطن. وامتدح حمدوك ََوفق(سونا) النموذج العظيم القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين، مؤكدا أنه نموذج متميز ومتفرد. وجدد رئيس الوزراء قدرة أبناء السودان على تخطي الخلافات والتباينات من أجل المواطن السوداني ، قائلا ” إن الاختلاف من أجل الوطن هو أمر مثالي وان سودان اليوم يبث الأمل على المستوى الإقليمي.

الخرطوم ( كوش نيوز)