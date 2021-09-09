اتصالات مع جوبا للوصول إلى توافق لسحب القوات الإثيبوية من أبيي





قال وكيل الأمين العام للامم المتحدة علمليات حفظ السلام ، جان بيير لاكورا ، إن المنظمة الدولية تجرى اتصالات مع جنوب السودان وإثيبويا بشأن التوصل إلى صيغة توافقية بما يضمن عملية الاستبدال السلس دون إحداث فراغ في مهمة البعثة، بجانب تقييم مدى التزام السودان وجنوب السودان فيما يلي الاتفاق حول مسألة الحدود.

من ناحيتها شددت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي ، لدى لقائها بمساعد الامين العام لعمليات حفظ السلام بيير لاكورا والمبعوث الأممي للقرن الافريقي بارفيت اونانغا، شددت على موقف السودان الثابت بضرورة استبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن “يونيسفا” بقوات أخرى ، نظراً للمتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا وفقدان قواتها صفة الحيادية.

كما أشادت الوزيرة بالدور الكبير الذي تقوم به قوة “يونيسفا” لحفظ السلام في منطقة أبيي، مشيرة إلى جهود حكومة السودان لحل الخلاف حول المنطقة مع دولة جنوب السودان ودياً وعبر تفعيل دور الآلية المشتركة لمراقبة الحدود والتحقّق منها بالإضافة إلى تفعيل الآليات الأخرى.

صحيفة السوداني