لسلامة عقلك ومزاجك.. إليك قائمة بمغذيات المخ





النظام الغذائي المتوازن مهم لصحتنا النفسانية والجسدية. ويمكن أن يسبب نقص التغذية تغيرات سلوكية كبيرة، من بينها مشاكل سرعة الغضب وضعف الذاكرة. لذا، يحتاج المخ إلى أن يتم تناول أطعمة مناسبة تجعله يعمل بشكل صحيح. (بحسب العربية) يعمل الدماغ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى عندما ننام. وبالتالي، يحتاج إلى العناصر الغذائية المناسبة والغنية بالعناصر المهمة مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. تغذي هذه الأطعمة الدماغ وتعزز الأداء السلس للعقل. كما أنها تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي الموجود في شكل جذور حرة داخل المخ. من ناحية أخرى، ثبت أن الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر تزيد من الجذور الحرة في الدماغ ويمكن أن تكون ضارة لجسم الإنسان. تقدم اختصاصية التغذية نيها باثانيا، رئيسة قسم التغذية بمستشفى “باراس جوروغرام”، فيما يلي نصائح حول الأطعمة والمشروبات التي تعزز وظائف المخ وتسهم في تحسين الصحة النفسانية والحالة المزاجية: 1. السمك تأتي الأسماك على رأس القائمة لأنها تحتوي على كميات جيدة من أحماض أوميغا-3 الدهنية، والتي تعزز تدفق الدم في الدماغ. يساعد أوميغا-3 في نمو الدماغ وعمله بشكل مناسب. يُقترح تضمين 75-100 غرام من الأسماك الزيتية مثل السلمون أو التونة أو الماكريل في نظامك الغذائي. تعتبر الأسماك الدهنية مغذية أكثر من معظم اللحوم كما أنها مفيدة أيضًا لصحة القلب. 2. التوت تتميز معظم أنواع التوت باحتوائها على كميات جيدة جدًا من مضادات الأكسدة التي تساعد العقول على محاربة الجذور الحرة. وتساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتقوية الذاكرة والتركيز. يحسن تناول التوت بشكل منتظم التواصل بين الخلايا العصبية وبالتالي يمنع عددًا من الأمراض المعرفية مثل مرض الزهايمر وباركنسون. يمكن تضمين التوت في نظامنا الغذائي لمحاربة الشيخوخة والأضرار البيئية. 3. بذور الكتان توجد أوميغا-3 في معظم الأطعمة غير النباتية، لكن يمكن أن تكون بذور الكتان خيارًا ممتازًا، لأنها غنية بأوميغا-3. تحتوي بذور الكتان أيضًا على الكالسيوم وهو أيضًا ضروري جدًا لتوصيل النبضات في الخلايا العصبية. 4. الأفوكادو تشتمل مكونات الأفوكادو على كمية جيدة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة. ويحتاج جسم الإنسان للأحماض الدهنية الأحادية من أجل الأداء السليم، حيث تساعد في تكوين طبقة واقية حول الدماغ. كما أنها مطلوبة لتخزين الفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسم. كما تحمي الأحماض الدهنية غير المشبعة الدماغ من الالتهابات. 5. البيض إن البيض غني بالبروتينات وكذلك الدهون، ويحتوي على كميات جيدة من فيتامين B وحمض الفوليك. يمكن إدراج البيض بسهولة في نظامنا الغذائي، ويفضل إضافته إلى وجبة الإفطار لأنه يمنح بداية صحية ليومنا. يؤدي تناول بعض الأطعمة إلى إبطاء خلايا الدماغ وتتسبب في آثار جانبية ضارة. تتضمن قائمة الأطعمة التي يمكن أن تضر بصحة الدماغ ما يلي: 1. الدهون المتحولة توجد الدهون المتحولة في الرقائق المعبأة والسمن النباتي والزيوت النباتية المهدرجة. ترتبط الدهون المتحولة بأمراض مثل الزهايمر وضعف الذاكرة وصغر حجم المخ. 2. السكر يضر الإفراط في تناول السكر بالصحة النفسانية ونمو الدماغ. يمكن أن يعيق نمو الدماغ عند الصغار. ويمكن أن تزيد السكريات من وقت رد الفعل في العقل، علاوة على أنها تسبب التهاب في أنسجة المخ ولكن يمكن علاج الالتهاب إذا كان استهلاك السكر أقل. 3. المواد الغذائية المُصنعة تعتبر الأطعمة المعالجة مثل اللحم المقدد والجبن والدقيق المكرر مصدرا للضرر والتأثير السلبي على الصحة. يجب تضمين المغذيات الأساسية إلى جانب جميع العناصر الغذائية. ويجب محاولة تضمين المزيد من الألوان المختلفة في كل وجبة. من المهم الحفاظ على تناوب المواد الغذائية حتى يحصل الجسم على التغذية السليمة على أساس يومي. ويجب على المرء بالتأكيد تناول وجبة الإفطار في غضون ساعة واحدة من الاستيقاظ، كي يتم تغذية المخ جيدًا قبل بدء يومك.

الخرطوم(كوش نيوز)