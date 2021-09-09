د. مريم الصادق تلتقي وزيـر الخارجـية البحريني





بحثت د.مريم الصادق المهدي وزيـرة الخارجـية،الخميس في اجتماع مع الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني مسار العلاقات بين البلدين وسُبل دعم الحكومة الانتقالية في السودان. وأعربت السيدة الوزيرة عن تطلّع السودان للاستفادة من علاقاته الدبلوماسية مع البحرين لخدمة أولويات الحكومة الانتقالية سيما المجال الاقتصادي، كما أكّدت وفق ( سونا) على موقف السودان الداعم للقضايا العربية، و التنسيق مع مملكة البحرين في المواقف الإقليمية والدولية من جانبه أعرب وزير الخارجية البحريني عن استعداد مملكة البحرين لدعم الحكومة الانتقالية ودعم مواقف السودان في كافة المحافل ، مثمناً جهود حكومة السودان و مبادراتها الرامية لتعزيز العمل المشترك من خلال الجامعة العربية وتناول الوزيران خلال اللقاء إمكانية تفعيل اللجان المشتركة ، وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

الخرطوم ( كوش نيوز)