العثور على شهيدين من طاقم الطائرة المنكوبة





قال المستشارالإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد دكتور الطاهر أبو هاجة أن جهود البحث عن طاقم الطائرة المنكوبة قد أسفرت عن العثور على شهيدين من طاقم الطائرة حيث تم التعرف على جثمان النقيب طيار / علاء الدين محمد عمر الطريفي مساعد فني جوي / حسن التوم وترحم أبو هاجة وفق ( سونا) على أرواح الشهداء، مؤكداً أن الجهود لا تزال مبذولة للعثور على بقية الطاقم، وشكر أبو هاجة أهالي غرب النيل وقرى الثورة والتريس والحقينة بقيادة مك الجموعية على وقفتهم الصلبة مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في هذه الحادثة الأليمة.

الخرطوم ( كوش نيوز)