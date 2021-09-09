اتفاق بين الري والطاقة على وضع رسم للتوليد الكهرومائي





بحث وزيرالري والموارد المائية البروفيسور ياسرعباس بمكتبه الخميس مع وزير الطاقة والتعدين جادين علي، المسائل المشتركة بين الوزارتين،واتفقا على التعاون والتنسيق بين الوزارتين، وناقش الاجتماع وضع رسم لتكلفة التوليد الكهرومائي من الخزانات لتتم اجازته من الجهات ذات الصلة . وشارك فى الاجتماع وفق (سونا) وكيلي الوزارتين واللجنة الفنية المشتركة المشكلة من الجانبين. واتفق الجانبان في اللقاء الذي سادته روح ايجابية على اهمية الخزانات ودورها في التوليد الكهرومائي،وضرورة وضع رسوم لتغطية تكلفة التشغيل والصيانة،وخلص الاجتماع على ضرورة وضع رسم على اساس سعر الكيلوات /ساعة،وتكليف اللجنة المشتركة من الوزارتين لوضع الرسم.

الخرطوم (كوش نيوز)