بئر بشمالي السودان تنبع (وقوداً) بدل الماء تثير جدلاً على منصات التواصل





أثار مقطع فيديو نشرته صفحة قناة العربية، يظهر بئراً بولاية نهر النيل شمالي السودان، تخرج من جوفها وقوداً بدل الماء، الدهشة في أوساط رواد مواقع التواصل. وقالت قناة العربية التي نشرت المقطع ( في حادثة غريبة تنتظر تفسير المختصين.. مواطنو الباوقة بولاية نهر النيل السودانية يؤكدون وجود بئر ينتج بنزين وكل ما عليك هو إنزال دلو لتعبئة سيارتك). وفي الوقت الذي أكده بعض شهود العيان من سكان المنطقة، إلا أن الحادثة أثارت سخرية البعض، وقد فسروا ذلك بمخزون من الوقود داخل صهريج في جوف الأرض بشكل أشبه بخزانات طلمبات الوقود.

الخرطوم (كوش نيوز)