(المالية) تمول زراعة القطن بمشروع الجزيرة بعد (20) عاماً من التوقف





أكد محافظ عام مشروع الجزيرة د. عمر مرزوقي أن وزارة المالية قامت بتمويل 25 ألف فدان لمحصول القطن بولاية الجزيرة عبر إدارة المشروع لأول مرة منذ 20 عاما.

ونقل موقع (باج نيوز) عن عمر قوله : ” إن محصول القطن تأسس في هذا الموسم بمساحة جيدة وتم تمويلها عبر عدة جهات منها تمويل عبر الشركات وتمويل من خلال الأفراد وكذلك تمويل عير إدارة مشروع الجزيرة”.

وأكد مرزوقي استلام إدارة المشروع لحوالي 4 مليارات جنيه، وقال (دفعنا سلفية للمزارعين الذين تم تمويلهم عبرنا ونتوقع من المالية التصديق على السماد والخيش، والمحصول مبشر بإنتاج وافر).

وأوضح عضو لجنة تسيير اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل علي أحمد أبوعاقلة، أن الموسم الصيفي بدأ بداية متعثرة وعانى من بعض إشكالات التمويل، وأشار إلى أن المزارعين استلموا الجزء الأول من التمويل ولم يكتمل حتى الآن، وشكا أبوعاقلة من عملية الري بالعروة الصيفية وقال (هناك إطماء عال على مستوى القنوات الناقلة من القنوات الرئيسية الى الحقل، والمزارع مليئة باﻷطماء والحشائش) وطالب مجلس الوزراء بضرورة التدخل لحل المشكلة القائمة.

السوداني