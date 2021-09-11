تفاصيل جديدة حول تمويل زراعة القطن بالجزيرة





كشف محافظ مشروع الجزيرة والمناقل د. عمر مرزوق عن زراعة مساحة (105) آلاف فدان قطن، موضحاً زراعة مساحة (50) ألف فدان تمويل ذاتي، ومساحة (22) ألف فدان تمويل عبر الشركات، ومساحة (25) ألف فدان تمويل عبر وزارة المالية، مشيراً إلى ضرورة تناغم أضلاع الإنتاج الثلاثة، الري والإدارة والمزارع حتى لا يتضرر الإنتاج.

وقال مرزوق في تصريحات صحفية لدى زيارة اللجنة القومية العليا لإنجاح الموسم الزراعي بمجلس الوزراء، إن وزير الري أعلن عن دخول (40) كراكة استعداداً للعروة الشتوية، وكشف عن استهدافهم زراعة مساحة 400 ألف فدان قمح.

وتابع: “وزارة الزراعة متبنية زراعة مليون فدان قمح”، مؤكداً تأمين المدخلات للعروة الشتوية، وقال: “ننتظر التمويل”. وطمأن المحافظ المزارعين بعدم وجود مشاكل تواجه الموسم. وأضاف: “الذين يتحدثون عن فشل الموسم نؤكد نجاحه”.

الجزيرة: رحاب فريني

صحيفة السوداني