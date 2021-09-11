إرتفاع معدلات الملاريا بالخرطوم





أكدت مصادر طبية ارتفاع معدلات الإصابة بالملاريا بولاية الخرطوم وأوضحت أن الإصابات لم تصل بعد لمرحلة الوباء. وكشفت المصادر المُطلعة عن وجود شُح في الناموسيات المشبعة و علاج الملاريا، وأكدت أن الناموسيات توقف توزيعها لولاية الخرطوم منذ العام 2014 لتحسن برنامج المكافحة وقتها، وأشارت إلى أنه مع بداية العام الحالي وزّعت الجهات المختصة كميات من الناموسيات على المناطق الطرفية بولاية الخرطوم، وتأسفت على ظواهر سالبة، وقالت إن عدداً من المواطنين باعوا ناموسياتهم في الأسواق. من جانبه أكد مدير عام صحة ولاية الخرطوم، دكتور محجوب تاج السر منوفلي بحسب صحيفة اليوم التالي، عدم ظهور أي أوبئة حتى الآن بولاية الخرطوم. وقال منوفلي خلال مشاركته في حملة محاربة نواقل الأمراض بالتنسيق مع صندوق إعانة المرضى الكويتي، إن حملة الرش بالطائرات للقضاء على الذباب والبعوض استهدف ثلاث محليات عبر مائة وستين ساعة طيران.

الخرطوم (كوش نيوز)