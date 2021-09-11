منسوب جديد لنهر النيل





أعلنت لجنة الفيضان في السودان عن أنّ منسوب الخرطوم سجّل 17.24 مترً أقلّ من أعلى منسوب سجل بـ 42 سم، بينما سجلّت شندي 18.10 أقلّ من أعلى منسوب سجل بـ 34 سم.

وسجل الإيراد عند الحدود السودانية الأثيوبية النيل الأزرق 568 مليون متر مكعب في اليوم، نهر عطيرة 393 مليون متر مكعب في اليوم، النيل الأبيض 130 مليون متر مكعب في اليوم.

وتوقّعت لجنة الفيضان انخفاض تصريف المياه عند خزان الروصيرص 40 مليون متر مكعب ليبلغ 462 مليون متر مكعب مقابل 502 مليون متر مكعب ليوم أمس، وانخفاض المنسوب في سنار 30 مليون متر مكعب ليبلغ 552 مليون متر مكعب مقابل 522 مليون متر مكعب ليوم أمس.

وأشارت إلى أنّه من المتوقّع انخفاض منسوب النيل، الأحد، بمعدّل 28 سم في ود العيس ليسجل 15.80 مترًا حيث سجل اليوم 16.08 متراً.

وأوضحت أنّه من المتوقّع انخفاض المنسوب في ود مدني بمعدل 30 سم ليسجل 19.05 متراً.

وأشارت إلى أنّه من المتوقّع أنّ ينخفض المنسوب في الخرطوم بمعدل 12 سم ليسجل 17.12 متراً.

باج نيوز