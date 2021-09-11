الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية تطمئن على موقف امداد السلع





اطلعت الغرفة المركزية للسلع الاستراتيجية برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف على سير أداء إمداد السلع الاستراتيجية والعقبات والتحديات التي تعيق إمداد السلع. جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري السبت بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور الاستاذ ابراهيم الشيخ وزير الصناعة والفريق أول شرطة عزالدين الشيخ وزير الداخلية والأستاذ حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام بجانب حضور وكلاء وزارات الصحة الإتحادية والنفط والمالية، وممثلي الشرطة والأمن الإقتصادي وعدد من الجهات ذات الصلة وناقش الاجتماع موقف الإمداد الكهربائي، واطمأن على استمرار التوليد المائي بمعدله الطبيعي بخزانات مروي والروصيرص وستيت. ووجه الاجتماع وفق ( سونا) بتكوين لجنة عليا تقف على الصعوبات التي تواجه التوليد الكهربائي ووضع المقترحات والحلول المناسبة. كما وجه بأن يتم وضع التحديات التي تعترض انسياب الإمداد الكهربائي في جدول أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل. إلى ذلك اطلع الاجتماع على موقف إمداد الوقود وأطمان على توفر الوقود خلال الفترة المقبلة، مشيدا بـالانخفاض في أسعار البنزين والجازولين في التسعيرة الجديدة للوقود. وثمن الجهود المبذولة من قبل وزارة الطاقة لتوفير غاز الطهي، ودعا الاجتماع إلى تكوين لجنة من وزارتي الطاقة والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي ومحفظة السلع الاستراتيجية لإحكام التنسيق وتوحيد الرؤى حول العقد الذي سيوقع مع شركة أرامكو السعودية لإمداد السودان بالوقود. واطلع الاجتماع على استمرار وزارة الصحة الإتحادية و الصندوق القومي للإمدادات الطبية في استكمال الترتيبات اللازمة لتوفير الأدوية المنقذة للحياة و سد الفجوة فيها خلال الفترة المقبل. واطمأن الاجتماع على وصول معظم أصناف الأدوية بمخازن الإمدادات الطبية وبدء توزيعها بالعاصمة والولايات، ووقف الاجتماع على الترتيبات والإجراءات اللازمة لتخليص وترحيل الشحنة الأولى من منحة الدواء الإماراتية. ودعا الاجتماع الإمدادات الطبية إلى وضع خطة شاملة لتوفير الأدوية تغطي الفترة حتى نهاية العام مع التنسيق التام مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان في هذا المجال كذلك تابع الإجتماع موقف إمداد القمح واطمأن على توفر القمح خلال الفترة المقبلة. وأمن على برنامج الزيارات التفقدية التي ستقوم بها وزارة الصناعة لعدد من المخابز بالعاصمة للوقوف على المشاكل التي تواجه إنتاج وتوزيع الخبز.

الخرطوم ( كوش نيوز)