بعد انتشار شائعة وفاته.. نجل الفنان عبد الكريم الكابلي: نسألكم الدعاء له بالصحة والعافية





نفى سعد نجل الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي، شائعة وفاة والده التي انتشرت انتشار النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نعاه عدد من زملائه بالوسط الفني ومعجبيه. وقال سعد الكابلي، في منشور له على صفحته الشخصية بالفيسبوك وفق صحيفة السوداني : (أود ان اطمئنكم أن الخبر الشائع عن وفاة الوالد الكابلي غير صحيح، واسألكم الدعاء له بالصحة والعافية، وأتمنى من مطلقي الشائعات مراعاة قلوب من يحبونه، الله يرحمنا ويرحمكم جميعاً). من جانبهم، اعتذر عدد كبير من جمهوره ومعجبيه الذين قاموا بنشر الخبر، متمنين له الشفاء العاجل. الجدير ذكره أن الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي طريح فراش المرض بالمسشفى بولاية ميتشجن الأمريكية بعد معاناته من التهاب رئوي حاد وضيق في التنفس تم وضعه من خلاله تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

الخرطوم (كوش نيوز)