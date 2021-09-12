شركات طيران تتكبّد خسائر بسبب تسعير رسوم المُغادرة للرحلات الداخلية بالدولار





تَزايدت خسائر شركات الطيران المحلية، بسبب تسعير رسوم المغادرة للرحلات الداخلية بالدولار وتحصيلها من الشركات من قيمة التذكرة، علاوة على ضريبة القيمة المضافة التي تُقدّر بـ 17% عن كل تذكرة، فيما دفعت شركات الطيران بخطاب للسلطات، مطالبة بزيادة أسعار التذاكر لوقف استنزاف مواردها وتقليل الخسائر.

وكشفت مصادر متطابقة بشركات طيران محلية، لـ”الصيحة” عن مواجهة الشركات أوضاعاً بالغة التعقيد وتعرُّضها لخسائر مؤكدة، لافتة إلى أن الحكومة تتحصّل الضريبة البالغة 17% عن كل تذكرة، كما تتحصل رسوم المغادرة بقيمة 15 دولاراً، بالإضافة إلى رسم 1%، وقالت “جميع هذه الخصومات تتحمّلها الشركات من قيمة التذكرة، وأن المتبقي لا يمكن الشركات من تسيير رحلاتها بانتظام”.

ونوهت المصادر إلى أن أسعار التذاكر يتحكم فيها الطيران المدنى، وأضافت “نحن نرفع له التكلفة والمنصرفات”، مشيراً لرفع شركات الطيران خطاباً قبل أكثر من شهر مطالبة بزيادة أسعار التذاكر حتى تتفادى الخسائر.

الخرطوم: جمعة عبد الله

صحيفة الصيحة